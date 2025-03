Breuk in bovenleiding verstoort treinverkeer Den Haag-Gouda

UTRECHT (ANP) - Door een breuk in een bovenleiding bij Den Haag Ypenburg is het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda verstoord, meldt spoorbeheerder ProRail. Er rijden tot 14.00 uur geen intercity's tussen Utrecht en Den Haag Centraal. Sprinters rijden wel.

Vanaf 14.00 uur rijden er helemaal geen treinen meer tussen Den Haag Centraal en Zoetermeer Oost, zegt een woordvoerder van NS. Er rijden dan wel sprinters van Zoetermeer Oost naar Utrecht Centraal, maar geen intercity's.

Reizigers kunnen het beste omreizen via Leiden of Rotterdam, of gebruikmaken van de RandstadRail. NS zet ook bussen in. Mensen moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd.

De problemen duren naar verwachting tot 18.00 uur.