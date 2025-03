Schorsing voor 'handjevol' Vindicat-leden na misdragingen skireis

Studentenvereniging Vindicat gaat een "handjevol" leden definitief schorsen. Het gaat om de leden die zich vorige week hebben misdragen in het Franse wintersportoord Risoul. Aanvankelijk werden tientallen daar aanwezige leden voor 72 uur geschorst omdat de gebeurtenissen toen nog niet duidelijk waren.

Inmiddels is volgens een woordvoerder van Vindicat gebleken wie zich hoe heeft misdragen. Leden zijn verantwoordelijk voor het bekladden van een balkon en het vernielen van een deur. Deze studenten zullen nu volgens de reglementen van Vindicat worden aangepakt, wat tot schorsing gaat leiden.

De studenten namen op eigen initiatief deel aan een trip van Sunweb. Hoewel Vindicat daar niets mee te maken heeft, nam de vereniging de kwestie meteen hoog op. "We voelen dat we er verantwoordelijk voor worden gehouden en verwachten dat leden zich ook buiten de vereniging houden aan de normen", aldus de zegsman eerder.

Volgens Sunweb is meerdere keren hinder ondervonden van bepaalde deelnemers aan de trip, bijvoorbeeld ook door een skiverhuurder en een bar. De reisaanbieder is in gesprek met boekers van de reis en wil alles eerst "oplossen" met de klanten zelf, voordat daarover naar buiten wordt gecommuniceerd.