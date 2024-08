Brit die Eiffeltoren beklom moet geld doneren aan goed doel

PARIJS (ANP) - De Brit die zondagmiddag halfnaakt de Eiffeltoren in Parijs beklom, moet geld doneren aan slachtofferhulp. Dat heeft de Franse justitie bekendgemaakt, melden Franse media. De beklimming was enkele uren voor de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad.

De man kon snel worden gearresteerd. De toeristische trekpleister werd ongeveer een uur ontruimd om de man naar beneden te halen.

Op sociale media circuleren beelden van de stunt. Daarop is te zien dat de Brit boven de olympische ringen klimt.