Heldenontvangst in Algerije voor olympisch bokskampioene Khelif

ALGIERS (ANP/AFP) - Olympisch bokskampioene Imane Khelif heeft een heldenontvangst gekregen bij terugkeer in Algerije. Op de luchthaven van Algiers wachtten vele mensen haar maandag op. De menigte zong "Tahia Imane", wat "Leve Imane" betekent.

Om de olympische deelname van Khelif, die goud pakte in de klasse tot 66 kilogram, was veel te doen. De Algerijnse maakte in Parijs deel uit van een grote gendercontroverse. Khelif werd vorig jaar gediskwalificeerd voor de wereldkampioenschappen nadat ze niet door een gendertest kwam omdat ze een, voor een vrouw, te hoge testosteronspiegel had. Doordat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de internationale boksbond IBA door een bestuurlijk schandaal niet meer erkent, organiseerde het olympisch comité het olympisch bokstoernooi zelf. Daardoor kon Khelif wel meedoen en ze won haar meeste partijen overtuigend.

"Het antwoord lag in de resultaten van elke wedstrijd. Ik wilde de kracht van de prestaties en de aanwezigheid van vrouwen in het algemeen, en Algerijnse vrouwen in het bijzonder, laten zien", zei Khelif op de luchthaven van Algiers. Verder sprak ze over een "meedogenloze campagne" tegen haar. "Algerijnse vrouwen zijn een voorbeeld en een model voor de hele wereld. Dankzij God hebben we de eer van Algerije hersteld en de Algerijnse vlag in Parijs laten wapperen, wat het allerbelangrijkste is."