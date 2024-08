Wielrenster Wiebes na mislukte start Tour: dit komt wel even aan

DEN HAAG (ANP) - Lorena Wiebes had na de voor haar mislukte start van de Tour de France Femmes even nodig om de teleurstelling te verwerken. De 25-jarige wielrenster van SD Worx - Protime kon door een mechanisch defect niet mee sprinten in de eerste etappe met de finish in Den Haag.

"Ik had deze etappe al lang aangekruist in mijn agenda. Ik ben dan ook teleurgesteld dat ik niet tot sprinten ben gekomen", aldus Wiebes via haar ploeg. "Ik zat perfect, maar een race-incident is zo gebeurd in een spurt. Ik voelde meteen dat mijn derailleur kapot was. Dan is het helaas over. Dit is geen excuus om te verliezen. Het is een gemiste kans en dit komt even aan. Als je al maanden uitkijkt naar een moment, is het menselijk dat je zo reageert. Je werkt er maandenlang keihard voor en dan grijp je ernaast. Maar morgen dient zich een nieuwe kans aan."

Ploegleidster Anna van der Breggen hoopt dat Wiebes de teleurstelling snel achter zich laat: "In sprints loert het gevaar achter elke hoek", legde ze uit. "Contact is snel gemaakt als je op die snelheid de laatste rechte lijn ingaat. Vaak loopt het goed, maar nu helaas niet. Het is sneu dat ze niet tot sprinten kwam. Onze rensters zullen extra gebrand zijn morgen. We gaan deze tegenslag proberen omzetten in positieve energie."