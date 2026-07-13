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Brits antiterrorismeteam onderzoekt dood oud-politicus Widdecombe

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 14:10
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LONDEN (ANP) - Het onderzoek naar de onder verdachte omstandigheden overleden Britse oud-politicus Ann Widdecombe wordt nu geleid door de antiterrorismetak van de politie. Dat meldt de BBC. De 78-jarige Widdecombe werd afgelopen week in haar woning aangetroffen met ernstige verwondingen.
De dienst werd ingeschakeld nadat "nieuwe informatie en bewijs aan het licht waren gekomen", meldt de BBC op gezag van de antiterreurbrigade. Eerder meldde de politie nog dat er geen aanwijzingen waren dat het ging om een politiek gemotiveerde of terreurdaad.
Zondag werd een 28-jarige Brit gearresteerd op verdenking van betrokkenheid. Een andere man (26) werd eerder gearresteerd, maar zaterdag weer vrijgelaten nadat was gebleken dat hij niets met de zaak te maken had.
De conservatieve Widdecombe was onder meer onderminister van het gevangeniswezen. In die rol kwam ze in een mediastorm terecht, omdat ze een maatregel steunde om zwangere gevangenen te boeien tijdens medische bezoeken buiten de gevangenis.
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