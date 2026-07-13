ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Høiby kan leven met beslissing over elektronisch toezicht

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 14:03
anp130726117 1
OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby is blij dat hij van de rechter zijn voorarrest thuis onder elektronisch toezicht mag uitzitten. "Hij is relatief tevreden met deze uitkomst", zei zijn advocaat Petar Sekulic tegen Noorse media na afloop van de zitting.
De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit had gevraagd om vrijlating, maar daar ging de rechter niet in mee. "Maar hij is goed te spreken over het resultaat zoals het er nu ligt. Het is een alternatief waar hij de komende weken mee kan leven, en daarna zien we wel weer verder", aldus Sekulic.
Of Høiby de gevangenis echt kan verlaten, is nog de vraag. De aanklager is tegen het besluit van de rechter in beroep gegaan. Die beslissing wordt dinsdag genomen.
Volgens Sekulic zijn voorlopig ook nog geen details bekend over de praktische invulling als Høiby naar huis mag. De 29-jarige zoon van Mette-Marit werd vorige maand veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij is in beroep gegaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

shutterstock_2458674537

Dit is de volgorde van wie water krijgt als Nederland droogvalt — en drinkwater staat niet bovenaan

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

shutterstock_2684992085

Pas op: oplichters stelen je creditcard via Apple Pay

Loading