Hoogspringer Amels stopt na 1 Europese en 22 nationale titels

ARNHEM (ANP) - Hoogspringer Douwe Amels stopt ermee. Dat meldt de 33-jarige Fries in een persbericht. Hij veroverde in zijn vijftien jaar lange topsportcarrière één Europese titel en 22 Nederlandse titels. Ook bezit hij het Nederlands record van 2,31 meter.

"Hoewel dit een bijzonder moeilijke beslissing was, voel ik dat het moment is aangebroken om iets anders te gaan doen", aldus Amels. "Het vuur om elke dag tot het uiterste te gaan brandt minder fel dan voorheen en zonder dat vuur is de topsport voor mij niet leuk genoeg."

Zijn laatste officiële wedstrijd was op de EK Indoor in maart in Apeldoorn, waar hij de finale niet wist te halen. Hij uitte toen al twijfels over de voortzetting van zijn carrière. De hoogspringer beleefde zijn absolute hoogtepunt op de EK indoor van 2023 in Istanbul met een voor de Nederlandse atletiek historische gouden medaille. Op zijn palmares prijken ook elf nationale titels outdoor en elf indoor.