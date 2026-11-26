LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Het migratiesaldo in het Verenigd Koninkrijk is gedaald tot het laagste niveau sinds 1997, met uitzondering van jaren van de coronapandemie. Hierbij gaat het om het aantal mensen dat zich in het Verenigd Koninkrijk heeft gevestigd minus het aantal mensen dat is vertrokken.

Het migratiesaldo lag in de twaalf maanden tot en met afgelopen juni op 77.000, meldt het landelijke statistiekbureau ONS op basis van voorlopige cijfers. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om 204.000. Het record van 944.000 dateert uit 2023. In de statistieken gaat het specifiek om migratie voor langere tijd, met een minimale termijn van twaalf maanden.

Het migratiesaldo ligt nu op het niveau dat eerdere Britse regeringen nastreefden. Het tegengaan van immigratie, zowel legaal als illegaal, is al lang een prominent onderwerp in de Britse politiek. De afgelopen jaren zijn maatregelen getroffen om de komst van onder anderen asielzoekers, buitenlandse studenten en lagerbetaalde arbeidsmigranten te beperken.