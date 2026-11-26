BRUSSEL (ANP) - In de nieuwe EU-meerjarenbegroting moet meer geld worden vrijgemaakt voor de verdediging van de oostflank van de EU. Dat hebben de regeringsleiders van Estland, Letland en Litouwen in Brussel gezegd voor het begin van de top over die begroting. De drie Baltische staten willen niet dat er verder wordt bezuinigd, zoals onder meer Nederland en Duitsland wel willen.

"De oostflank heeft meer geld nodig voor de bescherming ervan", zei de Estse premier Kristen Michal.

"Wij zijn degenen die de EU-grenzen verdedigen", voegde de Letse premier Andris Kullbergs daaraan toe. Hij verwacht daarbij solidariteit van de andere EU-landen. De EU toonde financiële solidariteit tijdens de covidpandemie en ook bij de opvang van migranten, bracht hij in herinnering. "Nu is het tijd om solidair met ons te zijn", aldus Kullbergs.