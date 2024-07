Brits parlement bijeen na verkiezing, Sunak feliciteert opvolger

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis is dinsdag voor het eerst sinds de parlementsverkiezingen weer bijeengekomen. Voormalig premier Rishi Sunak nam plaats in de oppositiebankjes en feliciteerde zijn opvolger Keir Starmer van Labour met diens verkiezingsoverwinning. "Hij en zijn familie verdienen onze beste wensen", zei de leider van de Conservatieve Partij.

Sunak beloofde volgens Britse media dat zijn partij "professioneel, effectief en nederig" oppositie zal voeren. De conservatieven leden vorige week een zware verkiezingsnederlaag nadat ze veertien jaar aan de macht waren geweest. Sunak, die zijn vertrek als partijleider al heeft aangekondigd, bood partijgenoten die hun zetel zijn kwijtgeraakt excuses aan en zei dat de partij opnieuw moet worden opgebouwd.

De oud-premier toonde zich niet rancuneus tegenover zijn politieke rivaal Starmer, die met zijn Labourpartij juist een grote overwinning behaalde. "Ongeacht wat voor meningsverschillen we hebben in dit parlement, ik weet zeker dat iedereen hier beseft dat we allemaal worden gedreven door een verlangen om onze kiezers en ons land te dienen", aldus Sunak.

Ondanks de politieke aardverschuiving houdt het parlement vast aan dezelfde voorzitter. Oud-Labourlid Lindsay Hoyle is herkozen in die rol en werd symbolisch van zijn bankje getrokken en naar het voorzittergestoelte gebracht.