Britse gevechtsvliegtuigen nemen deel aan operaties Midden-Oosten

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 16:49
anp280226150 1
LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Britse premier Keir Starmer zegt dat Britse gevechtsvliegtuigen zaterdag hebben deelgenomen aan "gecoördineerde, regionale, defensieve operaties" in het Midden-Oosten. Volgens Starmer vonden de operaties plaats "om onze mensen, onze belangen en onze bondgenoten te beschermen".
Starmer reageerde in een korte televisietoespraak op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Deze werden gevolgd door Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. "Ik veroordeel de aanvallen van Iran vandaag op onze partners in de regio", zei hij.
Starmer benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk geen rol heeft gespeeld bij de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. De defensieve operaties waar het VK wel aan deelneemt, vinden plaats "in overeenstemming met het internationaal recht", aldus de Britse premier.
Starmer riep ook op om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een diplomatiek proces. "Iran kan dit nu beëindigen", aldus Starmer.
