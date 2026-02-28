ECONOMIE
Trump-regering wil rechtszaken over importheffingen uitstellen

zaterdag, 28 februari 2026 om 16:51
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump kampt met meer dan 2000 rechtszaken van bedrijven die door hen betaalde invoerheffingen terugbetaald willen krijgen. Dat heeft persbureau Bloomberg becijferd. De rechtszaken hangen samen met de recente uitspraak van het Hooggerechtshof, waarbij een groot deel van Trumps tarieven onwettig verklaard werd. De regering probeert de rechtszaken voorlopig op de lange baan te schuiven.
Veel van de rechtszaken waren eerder al ingediend bij het Court of International Trade. Dat handelshof besloot vorig jaar om met het beoordelen van de zaken te wachten op de uitspraak van het Hooggerechtshof. Nu zouden al die zaken dus weer verder kunnen.
Maar de overheid wil tot vier maanden wachten voordat de rechtszaken over de terugbetalingskwestie worden hervat, maakt Bloomberg op uit een document van het ministerie van Justitie dat vrijdag laat is ingediend. Het ministerie lijkt wel te erkennen dat er een terugbetalingsproces moet komen na het verlies bij het Hooggerechtshof. Maar dat proces zou "tijd kosten".
