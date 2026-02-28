Hackers zetten voor derde dag op rij klantgegevens Odido online (hier kan je zien of je er bij staat)

Hackersgroep ShinyHunters heeft voor de derde dag op rij gestolen klantgegevens van Odido online gezet. Daarbij stellen de hackers opnieuw dat Odido volgens hen de verkeerde beslissing heeft genomen door geen losgeld te willen betalen. "We gaven jullie de kans om dit stilletjes en binnen enkele dagen op te lossen. In plaats daarvan kozen jullie voor vertraging en openbaarmaking. De gevolgen zullen nu openbaar, langdurig en kostbaar zijn."

Eerder deze maand werd bekend dat de persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts bij Odido zijn gestolen bij een cyberaanval. Het gaat onder meer om naam, adres en rekeningnummers.

Odido kondigde donderdag aan geen geld over te maken, nadat de hackers hadden gedreigd die openbaar te maken. De politie had het bedrijf geadviseerd niet te betalen, omdat de hackers toch niet te vertrouwen zouden zijn.

Sindsdien zet ShinyHunters dagelijks gegevens online. De hackers lijken Odido te willen overhalen alsnog geld over te maken.