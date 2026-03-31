Britse koning Charles eind april op staatsbezoek naar de VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 15:15
WASHINGTON (ANP) - De Britse koning Charles gaat naar de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Buckingham Palace bevestigt dat het bezoek eind april plaatsvindt, melden Britse media, waaronder de BBC. Het bezoek staat in het teken van het 250-jarig bestaan van de onafhankelijkheid van de VS.
Charles bezoekt onder meer de Amerikaanse hoofdstad Washington, waar hij het Congres toespreekt. Het staatsbanket vindt plaats in het Witte Huis.
De aankondiging van het bezoek volgt op spanningen tussen de twee landen, onder meer rondom de oorlog in Iran. Begin maart bleek uit een peiling van onderzoeksbureau YouGov dat bijna de helft van de Britten niet wilde dat de koning op staatsbezoek ging naar de VS. Op sociale media uitte Trump dinsdag nog kritiek op landen "zoals het VK" omdat ze te weinig zouden helpen bij de situatie in de Straat van Hormuz.
In september vorig jaar bezocht de Amerikaanse president Trump voor de tweede keer het VK. Trump noemde het bezoek destijds "een enorme eer".
Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

20190831_blp506

hamburg-wolf

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

109514744_m

ANP-435790507

