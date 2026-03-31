Bultrug bij Duitse kust toch weer gestrand

WISMAR (ANP/DPA) - De bultrug die voor de Duitse kust werd gespot, is toch weer gestrand. Maandag werd bericht dat de walvis zichzelf had bevrijd en naar open zee was gezwommen, maar nu melden de lokale autoriteiten dat het dier toch weer vastzit.

De bultrug, die de naam Timmy heeft gekregen, werd vorige week voor het eerst gezien in de Mecklenburgerbocht, een deel van de Oostzee in de buurt van Lübeck. De waterpolitie deed meerdere pogingen om het dier te begeleiden naar dieper water. Maandagavond leek dat gelukt, onder meer met behulp van geluidsignalen. Maar de walvis hield zich uiteindelijk niet aan de route die was uitgestippeld, aldus deelstaatminister Till Backhaus.