Bultrug bij Duitse kust toch weer gestrand

Samenleving
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 15:12
WISMAR (ANP/DPA) - De bultrug die voor de Duitse kust werd gespot, is toch weer gestrand. Maandag werd bericht dat de walvis zichzelf had bevrijd en naar open zee was gezwommen, maar nu melden de lokale autoriteiten dat het dier toch weer vastzit.
De bultrug, die de naam Timmy heeft gekregen, werd vorige week voor het eerst gezien in de Mecklenburgerbocht, een deel van de Oostzee in de buurt van Lübeck. De waterpolitie deed meerdere pogingen om het dier te begeleiden naar dieper water. Maandagavond leek dat gelukt, onder meer met behulp van geluidsignalen. Maar de walvis hield zich uiteindelijk niet aan de route die was uitgestippeld, aldus deelstaatminister Till Backhaus.
'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis

