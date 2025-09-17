ECONOMIE
Britse koningshuis ontvangt Trump op Windsor Castle

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 14:16
anp170925130 1
WINDSOR (ANP) - De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben Donald Trump vanuit de helikopter begeleid naar het koningspaar bij Windsor Castle. De Amerikaanse president en first lady landden woensdagmiddag nabij Windsor in de Marine One. Trump en Melania zijn tot en met donderdag in het Verenigd Koninkrijk voor een staatsbezoek.
Op beelden is te zien dat Trump de hand schudt van koning Charles en later in gesprek raakt met de koning en de prins van Wales. De first lady, koningin en prinses van Wales staan daarnaast samen te praten. Koningin Camilla moest dinsdag wegens haar herstel van een bijholteontsteking de begrafenis van de hertogin van Kent overslaan, maar is nu weer aanwezig.
Na de ontmoeting stapte het zestal in koetsen voor een tocht door de tuinen van Windsor richting het kasteel. Later op woensdag staat een ceremonie op de binnenplaats van het kasteel op het programma en gaan ze naar binnen voor een privélunch.
Het is de tweede keer dat een Britse monarch Donald Trump tijdens een staatsbezoek ontvangt.
