Mo-Ajok sprint resoluut naar halve finales 200 meter op WK

TOKIO (ANP) - Sprinter Xavi Mo-Ajok is er bij zijn WK-debuut op de 200 meter in geslaagd de halve finales te bereiken. De 23-jarige atleet uit Rotterdam liep in het nationale stadion van Japan in Tokio naar de tweede plaats in zijn serie in een tijd van 20,35. Die klassering was precies goed genoeg voor directe doorgang naar de halve finales op donderdag. Olympisch kampioen Letsile Tebogo uit Botswana won de serie in 20,18.
Xavi Mo-Ajok behoort tot de lichting nieuwe sprinters die voor successen moeten zorgen nu Churandy Martina is gestopt. Hij zei vooraf geen medaille te verwachten, maar heeft wel als doel gesteld de finale te halen. Mo-Ajok, die Kaapverdisch bloed heeft, kwam deze zomer al in de buurt van records van de populaire Martina, die op vijf Olympische Spelen actief was. Hij evenaarde met 9,91 zelfs het Nederlands record op de 100 meter, maar liep die tijd met te veel rugwind. Met zijn 20,01 op de 200 meter staat Mo-Ajok veertiende op de deelnemerslijst in Tokio.
Mo-Ajok maakt ook deel uit van de estafetteploeg op de 4x100 meter.