Bol raast naar finale 400 meter horden op WK in Tokio

Sport
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 14:19
anp170925132 1
TOKIO (ANP) - Femke Bol is hard op weg haar wereldtitel op de 400 meter horden te prolongeren. De Nederlandse topatlete plaatste zich op de WK atletiek in Tokio voor de finale door haar serie in de halve finales overtuigend te winnen. Bol klokte 52,31. De Amerikaanse Dalilah Muhammad, die Bol als haar grootste concurrente beschouwt, finishte achter haar als tweede in 53,14. De finale staat vrijdag om 14.27 uur op het programma in het grote atletiekstadion van Tokio.
De 25-jarige Bol won op de openingsdag van het toernooi zilver met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengde estafette. Dat was al haar vijfde medaille op een mondiale titelstrijd. Ze won eerder twee keer goud op de WK van 2023 in Boedapest (400 meter horden en 4x400 meter vrouwen) en twee keer zilver op de WK van 2022 in Eugene (400 meter horden en 4x400 meter gemengd).
