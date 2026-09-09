ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland spaart wapens op voor komende strijd, waarschuwt Berlijn

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:18
anp090926182 1
Volg ons op Google Nieuws
BERLIJN (ANP) - De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor "latere conflicten". Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne erdoorheen jaagt, hield Pistorius het parlement in Berlijn woensdag voor.
"Moskou gebruikt grote delen van zijn budget - dat mogen we niet vergeten - om zijn arsenalen te vullen voor latere conflicten", zei Pistorius in de Bondsdag. "Gemiddeld worden maar tachtig van de honderdvijftig korte- en middellangeafstandsraketten die Rusland maandelijks produceert ingezet in Oekraïne." Bovendien heeft het Kremlin volgens de Duitse minister straks anderhalf miljoen soldaten onder de wapenen, plus nog "het kanonnenvoer" uit landen als Noord-Korea.
Rusland bewapent zich enorm en dat baart zorgen. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op. Die ging "zeker niet om matroesjka's te kopen of naar het ballet te gaan".
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

shutterstock_1827266222

Psychisch geweld: deze tien zinnen hoor je vlak voordat iemand jou wil manipuleren

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

Loading