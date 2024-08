Britse politie tevreden over acties: verliep erg vreedzaam

LONDEN (ANP) - De Britse politie heeft tevreden gereageerd op het verloop van de protesten op woensdagavond. "Het verliep erg vreedzaam", verklaarde de Londense politiechef Mark Rowley volgens de BBC. Hij zei dat "lokale criminelen" op sommige plaatsen voor onrust probeerden te zorgen, maar dat het over het algemeen een "erg succesvolle" avond was.

Het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen week geteisterd door ernstige rellen, waarbij ook moskeeën en opvangplaatsen voor asielzoekers zijn belaagd. Ook woensdagavond werd gevreesd voor onrust omdat een honderdtal uiterst rechtse manifestaties werd verwacht. Grootschalige onrust bleef uiteindelijk uit en in plaats van rechtse demonstranten verschenen in steden als Birmingham, Liverpool en Brighton juist tegenbetogers op straat, bericht Sky News.

"We hadden duizenden agenten ingezet. Ik denk dat we dankzij het machtsvertoon van de politie en de eensgezindheid van gemeenschappen het hoofd konden bieden aan de uitdagingen die we hebben gezien", concludeerde Rowley, de hoogste politiefunctionaris in het Verenigd Koninkrijk. Hij zei ook dat de verdachten die zijn opgepakt voor geweldpleging bij rellen geen gemiddelde burgers zijn. Het gaat volgens hem niet om serieuze demonstranten of patriotten. "Het zijn misdadigers."

Onderminister van Politie Diana Johnson reageerde tegenover Sky News nog voorzichtig. "Het is mooi dat we niet dezelfde mate van onrust en strafbaar gedrag hebben gezien als de afgelopen dagen", zei de bewindsvrouw. "Maar dit is natuurlijk nog maar het begin. We hebben aanwijzingen dat er de komende dagen meer gepland staat. We moeten nu gaan zien wat er dan zal plaatsvinden."