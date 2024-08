Philips stelt lab VS aansprakelijk voor verliezen apneu-apparaten

Philips gaat een Amerikaans onderzoekslaboratorium aansprakelijk stellen voor de geleden verliezen door de terugroepactie van apneu-apparaten. Dat bevestigt Philips na berichtgeving in onder meer het Eindhovens Dagblad.

Het Amerikaanse PSN Labs zou de gevaren van de apneu-apparaten door verkeerde tests en analyses hebben overschat, stelt Philips. Op basis van deze onjuiste onderzoeksresultaten besloot Philips wereldwijd 5,6 miljoen apparaten terug te halen, zegt het concern. De schade bedroeg tussen de 4 en 5 miljard euro.

Volgens PSN Labs kon isolerend schuim in de beademingsapparatuur afbrokkelen. Philips zegt daarna "omvangrijke, onafhankelijke tests" te hebben uitgevoerd en concludeert daaruit dat het "onwaarschijnlijk is dat het schuim in deze apparaten leidt tot gezondheidsschade bij patiënten".

Met de rechtszaak stelt Philips het Amerikaanse laboratorium ook aansprakelijk voor "het verwerpelijk handelen om hun fouten stil te houden nadat ze die hadden ontdekt". De rechtszaak leidt niet tot vertraging van een schikking die Philips eerder overeenkwam in de Verenigde Staten, laat een woordvoerder weten.