Britse premier baalt van verkiezingsuitslag: pijnlijk en zwaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 9:55
LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft teleurgesteld gereageerd op de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen in zijn land. Zijn Labourpartij staat daarbij op verlies. Starmer noemde de uitslagen volgens Sky News pijnlijk, maar gaf ook het signaal af dat hij verder wil als premier. "Zware dagen zoals deze verzwakken mijn vastberadenheid niet om de verandering te realiseren die ik heb beloofd."
Starmer beloofde in zijn eerste reactie op de uitslagen ook dat hij verantwoordelijkheid zal nemen. "We hebben geweldige Labour-vertegenwoordigers door het hele land verloren. Dit zijn mensen die zoveel hebben gegeven aan hun gemeenschappen, zoveel aan onze partij. En dat doet pijn, en dat hoort ook pijn te doen, en ik neem de verantwoordelijkheid", zei de premier. Die benadrukte ook dat nog lang niet alle uitslagen binnen zijn.
Een slechte uitslag kan gevolgen hebben voor de positie van Starmer. Politieke bondgenoten verklaarden vrijdagochtend meteen dat hij verder kan als premier.
