Britse premier bezorgd over betrokkenen helikopterongeluk Devon

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft in het parlement zijn zorgen geuit over betrokkenen bij een ongeluk met een marinehelikopter in het zuidwesten van Engeland. Rond 04.00 uur plaatselijke tijd is in het graafschap Devon een helikopter neergestort in een weiland. De wijde omgeving is afgezet en er is vrijwel niets bekendgemaakt over het toestel. Premier Starmer beloofde dat te zijner tijd meer bekendgemaakt wordt.

Het toestel is volgens Britse media neergestort vlak bij een militair oefenterrein waar vaak helikopters van het type Merlin komen. Het is niet bekend hoeveel mensen in de helikopter zaten.

In het gebied zijn bases van de luchtmacht en trainen vaak bemanningen van helikopters of vliegtuigen. Volgens omwonenden vloog de helikopter met rare ratelende geluiden heel laag over en was er een explosie die het toestel volledig verwoest zou hebben.