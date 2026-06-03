Inspectie slaat alarm over populaire detoxtrend: ‘Wet cupping is echt grote onzin’

Op TikTok, Instagram en YouTube duiken steeds vaker filmpjes op van mensen met vacuümgezogen plastic cups op hun rug en bloedsporen op hun huid. Influencers, sporters en zelfverklaarde gezondheidsexperts zweren erbij: wet cupping zou het lichaam ontgiften, pijn verminderen en zelfs de vruchtbaarheid verbeteren. Maar deskundigen maken zich juist zorgen over de snel groeiende populariteit van deze alternatieve behandeling.

Wet cupping, ook bekend als hijama, bestaat al eeuwen. Bij de behandeling worden kleine sneetjes of prikjes in de huid gemaakt, waarna cups vacuüm worden gezogen. Het bloed dat daarbij vrijkomt, zou volgens aanhangers afvalstoffen en gifstoffen uit het lichaam verwijderen.

Hype

Hoewel de methode al lange tijd populair is binnen delen van de islamitische gemeenschap, ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de doelgroep snel verbreedt. Steeds meer topsporters, influencers en niet-moslims laten zich behandelen. Ook het aantal aanbieders groeit. Niet alleen gespecialiseerde hijama-klinieken bieden de behandeling aan, maar ook sommige fysiotherapeuten en natuurgeneeskundigen.

Juist daar wringt volgens de inspectie de schoen. Omdat er bij wet cupping in de huid wordt gesneden en bloed vrijkomt, gelden strenge regels. In Nederland mogen dergelijke handelingen in principe alleen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde arts.

Uit onderzoek blijkt dat het de klachten niet effectief verhelpt, maar de behandeling wel schade aan het lichaam toebrengt. Zo kan door het vacuüm trekken van de cups de huid beschadigd raken, maar bij wet cupping is er ook nog een risico op infecties of zelfs bloedarmoede

Ratjetoe

Uit onderzoek van de IGJ blijkt echter dat dit vaak niet gebeurt. “Voor ons onderzoek hebben wij informatie verzameld over 48 klinieken. Met zestien hiervan zijn we, al dan niet telefonisch, in gesprek gegaan. Hieruit bleek dat de aanbieders van wet cupping niet voldoende op de hoogte waren van de geldende regels en wettelijke eisen. Zo was bij alle gesproken klinieken geen BIG-geregistreerde arts betrokken en gaven de behandelaren ook aan niet op de hoogte te zijn dat dit een vereiste is”, zegt hoofdinspecteur Janet Helder tegen onderzoeksplatform Radar.

Wet cupping is echt grote onzin

Volgens de inspectie brengt de behandeling risico’s met zich mee, waaronder infecties, overdraagbare ziektes zoals hepatitis en schade door onjuiste technieken of materialen.

‘Grote onzin’

Ook over de vermeende gezondheidsvoordelen bestaan grote twijfels. Wetenschappelijk bewijs dat wet cupping werkt, ontbreekt totaal. “Wet cupping is echt grote onzin”, zegt huisarts Bernard Leenstra. “Uit onderzoek blijkt dat het de klachten niet effectief verhelpt, maar de behandeling wel schade aan het lichaam toebrengt. Zo kan door het vacuüm trekken van de cups de huid beschadigd raken, maar bij wet cupping is er ook nog een risico op infecties of zelfs bloedarmoede.”

Dat sommige mensen zich na afloop toch beter voelen, betekent volgens hem niet dat de behandeling werkt. “De pijnprikkels van het cuppen zorgen ervoor dat je de klachten tijdelijk minder ervaart, maar na een tijdje komen ze gewoon weer terug. Het is dus een behandeling met risico’s, maar zonder wetenschappelijk bewezen gezondheidsvoordelen.”