Reclassering pauzeert gebruik algoritme na kritiek Inspectie J&V

DEN HAAG (ANP) - De reclassering pauzeert het gebruik van een algoritme bij het inschatten van de recidivekans van verdachten of veroordeelden. Aanleiding is kritiek van de Inspectie Justitie en Veiligheid op dit systeem, dat OxRec heet.

De inspectie deed onderzoek naar het gebruik van algoritmes door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en het Leger des Heils Reclassering. Zij maken hiervan gebruik bij het adviseren van rechters en het Openbaar Ministerie in een strafproces. Volgens de onderzoekers maakt het systeem vaak een te lage inschatting van de kans op herhaling en is er een risico dat OxRec discrimineert.

"De conclusies en aanbevelingen zijn voor ons zowel confronterend als waardevol", zegt bestuurder Jessica Westerik van Reclassering Nederland namens de drie organisaties. "Daarmee moeten we met elkaar aan de slag."

Westerik zegt dat de organisaties zich kunnen voorstellen "dat de conclusies leiden tot twijfels over de kwaliteit van onze algoritmische risicotaxatie-instrumenten. Dit trekken wij ons zeer aan."