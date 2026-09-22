Britse premier Burnham zet tankvliegtuig in op verzoek Saudiërs

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Andy Burnham heeft ingestemd met een verzoek van Saudi-Arabië om een tankvliegtuig van de Britse luchtmacht in te zetten in het Midden-Oosten. Een zogenaamde Voyager, een Airbus A330-200 die gebruikt kan worden om straaljagers in de lucht van brandstof te voorzien, gaat naar het gebied. Volgens Burnham moet dit helpen stabiliteit te brengen in de bredere regio.

Saudi-Arabië vroeg bij de Britten om steun vanwege aanhoudende aanvallen van Houthirebellen op het land. "Op advies van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken heb ik ingestemd met het verzoek", zei Burnham tegen verslaggevers, terwijl hij op weg was naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York. Hij zei dat de militaire steun bestaat uit het "defensief bijtanken in de lucht".

Groot-Brittannië en Saudi-Arabië zijn al decennia nauwe militaire bondgenoten. De inzet van het tankvliegtuig is tijdelijk, benadrukte Burnham.