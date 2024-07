Latijns-Amerikaanse landen willen spoedvergadering over Venezuela

CARACAS (ANP/RTR/AFP) - Negen Latijns-Amerikaanse landen eisen een spoedvergadering van de organisatie van Amerikaanse staten (OAS) na de verkiezingsoverwinning van president Nicolás Maduro in Venezuela. De landen, waaronder Argentinië en Peru, zeggen ernstig bezorgd te zijn over de officiële uitslag. Meerdere Latijns-Amerikaanse leiders uitten al hun ongeloof over de uitkomst.

De Verenigde Staten willen zich nog van commentaar onthouden, totdat er een nauwkeurig overzicht is van de uitgebrachte stemmen. Andere westerse landen, zoals Frankrijk, dringen bij de Venezolaanse regering aan op volstrekte transparantie, zodat duidelijk wordt of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen.

Volgens de officiële resultaten won Maduro de presidentsverkiezingen zondag met ruim 51 procent van de stemmen. De oppositie stelt dat 70 procent van de stemmen naar oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia is gegaan.