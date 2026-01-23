Britse premier laakt Trumps uitspraken over NAVO in Afghanistan

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer vindt de uitspraken die de Amerikaanse president Donald Trump deed over het optreden van NAVO-landen in Afghanistan "beledigend en ronduit afschuwelijk". Trump beledigde bondgenoten rond zijn bezoek aan Davos met de opmerking dat in de strijd in Afghanistan Amerikanen aan het front vochten en andere NAVO-landen de frontlinie schuwden.

Starmer zei niet verbaasd te zijn als de opmerkingen van Trump veel leed veroorzaken bij geliefden van militairen die zijn gedood of gewond zijn geraakt.

De Nederlandse demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) zei vrijdag dat Trump niet de waarheid sprak en zich "niet respectvol" toont tegenover de NAVO-bondgenoten die in Afghanistan waren, zoals Nederland.