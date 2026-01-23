Foodwatch neemt juridische stappen tegen Nestlé om babyvoeding

AMSTERDAM (ANP) - Voedselwaakhond Foodwatch zegt juridische stappen te nemen tegen Nestlé rondom mogelijk besmette babyvoeding. Foodwatch vindt dat het voedingsconcern verwijtbaar heeft gehandeld en eist dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Franse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de dood van twee baby's, die babyvoeding van het voedingsconcern hadden gedronken.

De eerste besmetting werd gemeld in december, maar volgens Foodwatch is toen niet adequaat gehandeld. "De grootschalige terugroepactie volgde pas in januari", stelt directeur van Foodwatch Nicole van Gemert. "Gedacht werd dat de besmetting zat in het eindproduct, maar het ging om een grondstof. Daar zit het verwijtbaar handelen. Er had direct openheid gegeven moeten worden, zeker omdat het om baby's gaat."

"Juridische stappen zijn de enige manier om alles boven tafel te krijgen. Het gaat ons om de voedselveiligheid", legt Van Gemert uit. "We willen alle informatie over het terugroepen hebben."

Hevig braken en diarree

De waakhond werkt de juridische stappen dit weekend verder uit.

Of de dood van de twee baby's in Frankrijk daadwerkelijk is veroorzaakt door de babyvoeding, is niet vastgesteld. Het gaat om de bacterie Bacillus cereus, die hevig braken en diarree kan veroorzaken. Die bacterie werd gevonden tijdens een routinecontrole in een fabriek in Nunspeet. Het voedingsconcern heeft inmiddels in meer dan zestig landen voeding teruggeroepen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft twee meldingen binnengekregen van kinderen die ziek zijn geworden na het drinken van voeding van Nestlé.