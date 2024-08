Britse premier Starmer waarschuwt tegen 'plunderende bendes'

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer heeft de politie aangemoedigd tegen "plunderende bendes" op te treden, na gewelddadige ongeregeldheden in een aantal Engelse steden, inclusief Londen vlak bij zijn ambtswoning. De onrust ontstond nadat een 17-jarige jongen maandag met een mes een bloedbad aanrichtte bij een dansles voor jonge kinderen in Southport. Drie meisjes zijn daarbij om het leven gebracht en meerdere zeer ernstig verwond.

Het leidde dinsdag in Southport, ten noorden van Liverpool, tot een uitbarsting van woede door radicale groepen die kennelijk op basis van internetinformatie ervan uitgingen dat de dader mogelijk een asielzoeker zou zijn uit een islamitisch land. In veel plaatsen in Engeland wordt immigratie, zowel legaal als illegaal, als levensbedreigend gezien door de inheemse, veelal arme bevolking. Een menigte belaagde in Southport een moskee en er braken rellen uit waarbij meer dan vijftig agenten gewond raakten, volgens de politie. Vier mensen werden gearresteerd.

Woensdag trokken radicale Engelse nationalistische betogers naar Downing Street 10 in Londen en riepen onder meer "Geef ons land terug" en "Stop de boten". De boten betreffen de landingen van bootjes met illegale migranten die het Kanaal zijn overgestoken. Er zijn sinds 2018 voor zover bekend zeker 120.000 illegale migranten op de Engelse kust geland. Dit jaar zijn dat er al meer dan 14.000, berichtte de BBC. De politie verrichtte meer dan honderd arrestaties.

Manchester

In Manchester rukte de politie massaal uit om een opvangcentrum van migranten te beschermen. In Hartlepool aan de Noordzee in het noordoosten van Engeland braken woensdag ook plotseling hevige rellen uit naar aanleiding van het bloedbad in Southport.

De Engelse wet staat niet toe dat de identiteit van verdachten onder de 17 jaar openbaar wordt gemaakt. Daar is donderdag een uitzondering op gemaakt. De 17-jarige hoofdverdachte heet Axel Muganwa Rudakubana en is van Rwandese komaf. In het Afrikaanse land wonen nauwelijks moslims. De Britse Moslimraad (MCB) adviseert alle moskeebesturen vrijdag op de gebedsdag extra veiligheidsmaatregelen te nemen.