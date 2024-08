Lichaam van gedode Hamas-leider Haniyeh aangekomen in Qatar

DOHA (ANP) - Het lichaam van Hamas-leider Ismail Haniyeh is donderdag zoals verwacht vanuit Iran aangekomen in Qatar, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het kopstuk van de Palestijnse beweging werd deze week gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook een van zijn lijfwachten stierf.

Haniyeh woonde niet in de Gazastrook, maar in Qatar, net als andere politieke functionarissen van Hamas. Hij was in Iran voor de beëdiging van de nieuwe president. In Teheran werd donderdag afscheid genomen van Haniyeh. De Iraanse ayatollah Ali Khamenei leidde de gebeden.

De begrafenis vindt vrijdag plaats in de Qatarese hoofdstad Doha. Hamas heeft opgeroepen tot een "dag van woedende razernij" op vrijdag. Hamas en Iran geven Israël de schuld van Haniyehs dood en beloven wraak. Israël zwijgt. De Israëlische regering zei eerder alle leiders van Hamas te doden na hun dodelijke aanval op Israël in oktober vorig jaar.