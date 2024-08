Bouwmeester begint jacht op tweede titel Spelen met vierde plaats

MARSEILLE (ANP) - Zeilster Marit Bouwmeester is goed begonnen aan haar jacht op een tweede olympische titel in de Ilca 6-klasse, voorheen de Laser Radial. De 36-jarige Friezin werd in haar eerste race vierde, waarna een gebrek aan wind ervoor zorgde dat er niet meer werd gevaren.

Louise Cervera uit Frankrijk won de eerste race. De Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom werd zevende.

Bouwmeester neemt in Marseille voor de vierde keer deel aan de Olympische Spelen. De viervoudig wereldkampioen pakte twaalf jaar geleden zilver in Londen, veroverde goud in Rio de Janeiro in 2016 en won drie jaar geleden brons in Tokio.