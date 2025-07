Britse premier voert spoedoverleg met Europese leiders over Gaza

LONDEN (ANP/DPA) - De Britse premier Keir Starmer gaat naar eigen zeggen vrijdag telefonisch spoedoverleg voeren met leiders in Duitsland en Frankrijk over de toestand in de Gazastrook. Starmer noemt "de hongersnood en het lijden daar onbeschrijfelijk en niet te rechtvaardigen".

Starmer zegt dat ze spreken over hoe ze zo snel mogelijk iets kunnen doen om het doden van mensen te stoppen en om de bevolking voedsel en andere benodigdheden te geven. Het is volgens hem duidelijk dat Israël een ander beleid nodig heeft en dat het land hulpgoederen moet toelaten.

Tegelijkertijd wil Starmer zich inzetten voor vrede. Er moet eerst een wapenstilstand komen en de Palestijnse beweging Hamas moet alle gijzelaars vrijlaten. Hij beklemtoonde dat de Palestijnen recht hebben op een eigen staat. Dat is wat de internationale gemeenschap de tweestatenoplossing noemt. Palestina zou naast Israël bestaan op de Palestijnse gebieden die in 1967 door Israël zijn bezet. Israël heeft veel gebieden al ingelijfd.