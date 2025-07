Frans supermarktconcern Carrefour verkoopt Italiaanse tak

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse supermarktconcern Carrefour verkoopt al zijn activiteiten in Italië aan het Italiaanse levensmiddelenbedrijf NewPrinces Group. Carrefour zegt daardoor beter te kunnen focussen op zijn belangrijkste markten Frankrijk, Brazilië, Spanje en België.

Persbureau Bloomberg meldde onlangs al op basis van bronnen dat Carrefour een verkoop van de Italiaanse divisie onderzocht en zakenbank Rothschild had ingehuurd om te adviseren bij een verkoop en de interesse van mogelijke bieders te peilen. Carrefour telt in totaal 1185 winkels, waaronder ook groothandels en gemakswinkels, in Italië die vorig jaar goed waren voor een omzet van 3,7 miljard euro.

Carrefour is onder leiding van topman Alexandre Bompard bezig met een strategische aanpassing waarbij activiteiten afgestoten worden om zo de sterk gedaalde beurskoers op te krikken. Het bedrijf kampt in Europa met felle concurrentie van discounters als Aldi en Lidl en ook andere winkelbedrijven.

Overnamesom

Een concrete overnamesom werd niet gemeld in het persbericht van Carrefour. Carrefour zei enkel dat de verkoop leidt tot een negatieve impact op de kaspositie van 240 miljoen euro. NewPrinces gaf in een eigen verklaring aan dat de deal is gebaseerd op een bedrijfswaarde van de Italiaanse divisie van ongeveer 1 miljard euro en dat Carrefour een eenmalige investering in het onderdeel van ruim 237 miljoen euro zal doen. NewPrinces investeert dan 200 miljoen euro.

In mei werd door een Frans nieuwsmedium nog gemeld dat Ahold Delhaize, moederbedrijf van Albert Heijn, eind vorig jaar interesse had om heel Carrefour over te nemen en dat er gesprekken waren geweest. Die waren naar verluidt in januari alweer afgelopen, omdat een overname tot een te machtige positie in België en Roemenië zou hebben geleid.