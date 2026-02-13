Britse rechter: verbod op Palestine Action onwettig

LONDEN (ANP/RTR) - Het verbod op de Britse pro-Palestijnse actiegroep Palestine Action is onwettig, oordeelt de rechter. De regering plaatste de organisatie in juli op de lijst met terroristische organisaties, maar volgens de rechter is dat in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting.

Palestine Action richtte zich op bedrijven die banden hebben met het Israëlische leger. De activisten blokkeerden onder meer ingangen en besmeurden gebouwen met verf. Volgens de regering richtten ze daarbij "ernstige schade" aan en zijn de acties aan te merken als terrorisme.

Het verbod op de organisatie blijft voorlopig wel van kracht. Daarmee geeft de rechter de regering de kans om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft al aangegeven het niet eens te zijn met het oordeel en van plan te zijn beroep aan te tekenen.