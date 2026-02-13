VVD-ministers: goed dat volgende premier partij achter zich heeft

DEN HAAG (ANP) - VVD-ministers Sophie Hermans en Vincent Karremans vinden het goed dat de aanstaande premier een partij achter zich heeft. Het experiment van het huidige kabinet met een partijloze premier was lastig voor Dick Schoof, zei Karremans (Economische Zaken).

"Ik denk dat we hebben gezien hoe belangrijk het is om je wortels te hebben in een politieke partij, in het parlement", aldus vicepremier Hermans (Klimaat en Groene Groei) voorafgaand aan de ministerraad. Volgens haar was het echter de enige optie na de vorige verkiezingen. Tijdens de coalitieonderhandelingen werd besloten dat alle partijleiders in de Tweede Kamer zouden blijven.

"Het is goed dat de premier nu een politieke partij achter zich heeft. Dat maakt het werk wel een stuk makkelijker", zei Karremans. "Dick had een moeilijke positie zonder partij achter zich, het is altijd beter als je dat wel hebt."

Hermans en Karremans sloten zich wel aan bij lovende woorden voor Schoof van andere ministers.