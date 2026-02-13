ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VVD-ministers: goed dat volgende premier partij achter zich heeft

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:34
anp130226109 1
DEN HAAG (ANP) - VVD-ministers Sophie Hermans en Vincent Karremans vinden het goed dat de aanstaande premier een partij achter zich heeft. Het experiment van het huidige kabinet met een partijloze premier was lastig voor Dick Schoof, zei Karremans (Economische Zaken).
"Ik denk dat we hebben gezien hoe belangrijk het is om je wortels te hebben in een politieke partij, in het parlement", aldus vicepremier Hermans (Klimaat en Groene Groei) voorafgaand aan de ministerraad. Volgens haar was het echter de enige optie na de vorige verkiezingen. Tijdens de coalitieonderhandelingen werd besloten dat alle partijleiders in de Tweede Kamer zouden blijven.
"Het is goed dat de premier nu een politieke partij achter zich heeft. Dat maakt het werk wel een stuk makkelijker", zei Karremans. "Dick had een moeilijke positie zonder partij achter zich, het is altijd beter als je dat wel hebt."
Hermans en Karremans sloten zich wel aan bij lovende woorden voor Schoof van andere ministers.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading