TeamNL loopt ondanks twee keer goud nog twee medailles achter

MILAAN (ANP) - Nederland heeft na zes dagen twee medailles minder dan bij de vorige Winterspelen van 2022 in Beijing. Shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout zorgden donderdag met hun zeges op respectievelijk de 500 en 1000 meter ervoor dat TeamNL een flinke inhaalslag maakte.

De Oranje sportploeg van chef de mission Carl Verheijen staat nu op drie keer goud en drie keer zilver. Langebaanschaatsster Jutta Leerdam won ook goud, op de 1000 meter. Zilver was er voor haar schaatscollega's Femke Kok (1000 meter), Jenning de Boo (1000 meter) en Merel Conijn (5000 meter).

In Beijing stond Nederland na zes sportdagen op vier keer goud, van Irene Schouten (3000 en 5000 meter), Ireen Wüst (1500 meter) en Kjeld Nuis (1500 meter). Het aantal zilveren medailles is nu hetzelfde als toen. Destijds eindigden langebaanschaatsers Patrick Roest (5000 meter) en Thomas Krol (1500 meter) en shorttrackster Suzanne Schulting (500 meter) als tweede. Antoinette Rijpma-de Jong pakte brons op de 1500 meter.