Auschwitzcomité bekritiseert geplande veiling als 'schaamteloos'

Het Internationaal Auschwitz Comité heeft een veilinghuis in Neuss opgeroepen de veiling
van Holocaust-artefacten, die voor maandag gepland stond, te annuleren. Holocaustoverlevenden
en hun families beschouwen de geplande veiling van persoonlijke documenten van slachtoffers van het naziregime als een "cynische en schaamteloze onderneming", aldus Christoph Heubner, uitvoerend vicevoorzitter van het IAC, in Berlijn.
Het lijden van al degenen die door de nazi
's zijn vervolgd en vermoord, wordt uitgebuit voor commercieel gewin. Documenten met betrekking tot de vervolging en de Holocaust behoren toe aan de families van de slachtoffers. Ze zouden tentoongesteld moeten worden in musea of herdenkingstentoonstellingen, en niet gereduceerd moeten worden tot louter handelswaar. "We dringen er bij de verantwoordelijken bij het veilinghuis op aan om een beetje fatsoen te tonen en de veiling te annuleren", aldus Heubner.
Veiling “Het Systeem van Terreur”
Veilinghuis Felzmann in Neuss opent maandag de veiling "Het systeem van terreur, deel II 1933-1945". Volgens het Internationaal Auschwitz
Comité (IAC) omvatten de aangeboden items brieven uit concentratiekampen, Gestapo-indexkaarten en andere daderdocumenten. Veel items bevatten persoonlijke informatie en de namen van slachtoffers.
Volgens de online catalogus worden ook een anti-Joodse propagandaposter en een Davidsster uit het concentratiekamp
Buchenwald met "gebruikssporen" geveild.