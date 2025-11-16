ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Auschwitzcomité bekritiseert geplande veiling als 'schaamteloos'

Samenleving
door Ans Vink
zondag, 16 november 2025 om 7:12
die-holocaust-ueberlebende
Het Internationaal Auschwitz Comité heeft een veilinghuis in Neuss opgeroepen de veiling van Holocaust-artefacten, die voor maandag gepland stond, te annuleren. Holocaustoverlevenden en hun families beschouwen de geplande veiling van persoonlijke documenten van slachtoffers van het naziregime als een "cynische en schaamteloze onderneming", aldus Christoph Heubner, uitvoerend vicevoorzitter van het IAC, in Berlijn.
Het lijden van al degenen die door de nazi's zijn vervolgd en vermoord, wordt uitgebuit voor commercieel gewin. Documenten met betrekking tot de vervolging en de Holocaust behoren toe aan de families van de slachtoffers. Ze zouden tentoongesteld moeten worden in musea of ​​herdenkingstentoonstellingen, en niet gereduceerd moeten worden tot louter handelswaar. "We dringen er bij de verantwoordelijken bij het veilinghuis op aan om een ​​beetje fatsoen te tonen en de veiling te annuleren", aldus Heubner.
eines-der-lose-der-auktion
Veiling “Het Systeem van Terreur”
Veilinghuis Felzmann in Neuss opent maandag de veiling "Het systeem van terreur, deel II 1933-1945". Volgens het Internationaal Auschwitz Comité (IAC) omvatten de aangeboden items brieven uit concentratiekampen, Gestapo-indexkaarten en andere daderdocumenten. Veel items bevatten persoonlijke informatie en de namen van slachtoffers.
Volgens de online catalogus worden ook een anti-Joodse propagandaposter en een Davidsster uit het concentratiekamp Buchenwald met "gebruikssporen" geveild.

Lees ook

Mengele, Eichmann: Argentinie gaat banden met Nazi's onthullenMengele, Eichmann: Argentinie gaat banden met Nazi's onthullen
SS'er Rauter zag zichzelf als een trouw soldaat, een ridderSS'er Rauter zag zichzelf als een trouw soldaat, een ridder
Geheime kamer met nazi-spullen gevonden in ArgentiniëGeheime kamer met nazi-spullen gevonden in Argentinië
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447870509

Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

ANP-514266771 (1)

De les van Plato over het loslaten van ongezonde relaties

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

ANP-506944951

De vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren Buffett

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

237347913_m

Eenmalige gentherapie halveert slechte cholesterol, mogelijk voor het leven

Loading