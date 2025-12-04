ECONOMIE
Britse sancties na rapport over vergiftigingen uit 2018

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 14:06
LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft extra maatregelen aangekondigd tegen Rusland voor de vergiftigingen in Salisbury in 2018. De Russische militaire inlichtingendienst GROe, die handelde in opdracht van president Vladimir Poetin, was daarvoor verantwoordelijk, zegt de regering naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek. Er zijn extra sancties ingesteld en de Russische ambassadeur is ontboden.
Het onderzoek draaide om de dood van Dawn Sturgess. Zij werd blootgesteld aan het zenuwgif novitsjok dat in een parfumflesje zat. Het gif was eigenlijk bestemd voor dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. Poetin had rechtstreeks opdracht gegeven voor de vergiftiging, aldus het onderzoek. Meerdere mensen raakten gewond door het gif, Sturgess was de enige die overleed.
Er waren al sancties van kracht tegen delen van de GROe, maar nu worden die van kracht tegen de hele dienst. Ook zijn sancties aangekondigd tegen elf specifieke Russen, onder wie inlichtingenofficieren.
