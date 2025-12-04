Verstappen gaat 'volkomen ontspannen' finale Formule 1 in

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen leeft "volkomen ontspannen" en "zonder stress" toe naar de slotrace van dit jaar in de Formule 1. Hij zal er alles aan doen om zijn vijfde wereldtitel te veroveren, maar heeft er vrede mee als het niet lukt. "Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken in de Formule 1, alles wat erbij komt is een bonus", zei de 28-jarige coureur van Red Bull in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het feit dat hij ondanks een moeizame eerste helft van het seizoen in de laatste race nog meedoet om de titel, ziet Verstappen ook als een bonus. "Ik ga er met louter positieve energie in, maar als ik de titel niet win, weet ik nog steeds dat ik een geweldig seizoen heb gehad. Dat haalt een hoop druk weg."

Verstappen vecht op het Yas Marina Circuit met McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri om de titel. Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en 16 punten meer dan teamgenoot Piastri.