Kamer ziet niets in JA21-voorstel 'noodvoorraad' Gronings gas

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het voorstel van JA21 om het gasveld in Groningen te gebruiken als noodvoorraad als de import van gas dreigt te stokken. D66, VVD, CDA en GroenLinks-PvdA willen niet tornen aan eerder gemaakte afspraken om het Groningenveld gesloten te houden.

Kamerleden reageerden in een debat over energie niet op JA21-Kamerlid Daniël van den Berg die het plan nogmaals uit de doeken deed. Op zijn doorvragen of de VVD niet toch wil nadenken over het beschikbaar houden van Gronings gas, ondanks de emotie in de provincie, zei VVD-Kamerlid Alisha Müller: "Voor mij is het heel helder, afspraak is afspraak".

Ook GroenLinks-PvdA is tegen het plan van JA21. Op sociale medium BlueSky schreef Kamerlid Sjoukje van Oosterhout dat ze het "onverantwoord vindt om opnieuw te speculeren over gaswinning uit het Groningerveld."