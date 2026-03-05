ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer ziet niets in JA21-voorstel 'noodvoorraad' Gronings gas

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 15:19
anp050326160 1
DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het voorstel van JA21 om het gasveld in Groningen te gebruiken als noodvoorraad als de import van gas dreigt te stokken. D66, VVD, CDA en GroenLinks-PvdA willen niet tornen aan eerder gemaakte afspraken om het Groningenveld gesloten te houden.
Kamerleden reageerden in een debat over energie niet op JA21-Kamerlid Daniël van den Berg die het plan nogmaals uit de doeken deed. Op zijn doorvragen of de VVD niet toch wil nadenken over het beschikbaar houden van Gronings gas, ondanks de emotie in de provincie, zei VVD-Kamerlid Alisha Müller: "Voor mij is het heel helder, afspraak is afspraak".
Ook GroenLinks-PvdA is tegen het plan van JA21. Op sociale medium BlueSky schreef Kamerlid Sjoukje van Oosterhout dat ze het "onverantwoord vindt om opnieuw te speculeren over gaswinning uit het Groningerveld."
loading

POPULAIR NIEUWS

Debt-Burden-by-Country_Site-2

Deze landen hebben de meeste schuld

Schermafbeelding 2026-03-05 094742

Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

shutterstock_1013604979

Modellen getuigen: binnen de Parijse kliek van drugs, macht en verkrachting

shutterstock_1269574816

Deodorant en borstkanker

Schermafbeelding 2026-03-04 160642

Raoul uit Winter Vol Liefde leefde op straat

256736812_m

Israël misleidde de mullahs met een list tijdens een diner

Loading