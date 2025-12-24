ECONOMIE
Britten tegen Amerikanen: internet beschermen is geen censuur

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 17:02
anp241225119 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Britse regering zegt het recht op vrijheid van meningsuiting volledig te verdedigen, maar vindt ook dat er maatregelen nodig zijn tegen de schadelijkste inhoud op het internet. Londen benadrukt dit na het besluit van de Amerikaanse regering om vijf Europese prominenten, onder wie twee Britten, de toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen wegens censuur.
De Britse regering steunt wetten en instellingen die zich inzetten om het internet vrij te houden van de schadelijkste inhoud, aldus een woordvoerder. Sociale netwerken mogen niet worden gebruikt om kinderpornografisch materiaal te verspreiden, aan te zetten tot haat en geweld, of valse informatie te verspreiden, vindt Londen.
Bij de twee gestrafte Britten gaat het om Imran Ahmed, die een centrum tegen haat op het internet leidt, en Clare Melford, een kopstuk in de strijd tegen desinformatie online. De regering-Trump bestempelde de twee als radicale activisten.
