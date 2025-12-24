ECONOMIE
Noorse biatleet (27) stierf met hoogtetrainingsmasker op

Sport
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 17:04
anp241225120 1
LAVAZÈ (ANP/DPA) - De Noorse biatleet Sivert Guttorm Bakken droeg een hoogtetrainingsmasker toen hij dood werd aangetroffen in zijn hotelkamer in het Italiaanse Lavazè. De Noorse biatlonfederatie heeft aangegeven dat ze de komende dagen helderheid wil verschaffen over de zaak.
"De omstandigheden rond de aanschaf en het gebruik van dit masker zijn momenteel onbekend. De politie en forensisch onderzoekers zullen het verloop van de gebeurtenissen en de doodsoorzaak ophelderen", verklaarde de federatie.
De 27-jarige Bakken werd dinsdag dood gevonden in zijn hotelkamer. Hij verbleef in Lavazè voor een trainingskamp. Hij gold ooit als een van de grootste talenten in Noorwegen en won in 2022 zijn eerste wereldbekerwedstrijd. Kort daarna zette hij zijn sportcarrière stop om een hartaandoening. Begin december maakte hij zijn comeback.
