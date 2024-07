Britten zien 'oranje invasie' Duitsland, relatief weinig Engelsen

LONDEN (ANP) - Britse media zien in Duitsland in de aanloop naar de EK-halvefinalewedstrijd Engeland - Nederland "een oranje invasie" vanuit Nederland. Mogelijk komen er dubbel zoveel Nederlandse als Engelse supporters.

Engelsen hebben te kampen met een dure en lange reis en peperdure hotelkamers in Dortmund die meer dan 900 euro per nacht zouden kosten. Toch schat de krant The Mirror dat 40.000 Engelse fans naar Dortmund zijn gegaan. Hooguit de helft zou ook een kaartje hebben voor het stadion Signal Iduna Park, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Dit stadion van Borussia Dortmund heeft een capaciteit van circa 66.000 toeschouwers bij internationale wedstrijden. Volgens The Times zijn de aanhangers van de BVB voor Engeland omdat een voetballer in het Engelse team er populair is geworden toen hij in Dortmund speelde: Jude Bellingham.

Britse media vrezen dat de invasie een beetje te veel wordt voor de organisatie en mogelijk de horeca in Dortmund. Er zijn fanzones in het centrum op de Friedensplatz en de Kampstrasse en verderop in het Westfalenpark waar plaats is voor in totaal 31.500 mensen. Caféhouders in het centrum van Dortmund vrezen volgens The Mirror dat hun biervoorraden ontoereikend zijn, omdat ze 'heel snel worden leeggedronken'.

Oranjemars

De krant Metro maant de Engelse voetballers met de kop: "It's now or Nether!" (met Nether in plaats van Never).

Nederland ligt 80 kilometer van Dortmund en een trein- of busreis is dan relatief kort en goedkoop. De massale oranje optocht van voetbalsupporters uit Nederland door de stad naar het stadion is voor veel media een van de hoogtepunten van het EK.

De Oranjemars begint naar verwachting rond 16.30 uur. De wedstrijd begint om 21.00 uur.