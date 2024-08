Broer vermoorde IKON-journalist: tijd voor berechting dringt

DEN HAAG (ANP) - De tijd dringt om de drie hoofdverdachten van de dood van vier Nederlandse journalisten in El Salvador te berechten, zegt Gert Kuiper, de broer van een van de slachtoffers in het NOS Radio 1 Journaal. "We hopen dat het gauw gebeurt." Vrijdag werd bekend dat de drie voor de rechter verschijnen.

De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen werden in maart 1982 in de plaats Chalatengango in een hinderlaag doodgeschoten door soldaten. De vier waren op reportage in rebellengebied voor de IKON. In El Salvador woedde in die tijd een bloedige burgeroorlog.

In 2022 werden twee verdachten aangehouden, oud-minister van Defensie José Guillermo García en voormalige politiechef Francisco Antonio Morán. "De heren zijn nu 90 en 92", aldus Kuiper. Om gezondheidsredenen zitten ze vast in een ziekenhuis.

Tegenwerking

Oud-kolonel Mario Adalberto Reyes Mena zou het bevel voor het bloedbad hebben doorgegeven. Hij woont in de Verenigde Staten en moet worden uitgeleverd. Hij zou in de 80 zijn, volgens Kuiper.

Het is nog niet duidelijk wanneer de drie voor de rechter verschijnen. Kuiper verwacht nog wel wat tegenwerking van de verdediging. "Dat is de afgelopen jaren het geval geweest, iedere keer als de rechter een stap nam om verder te komen in de zaak en er was een juridische opening om dat tegen te werken, is dat gedaan."