Burgerbeweging wil NSC met mails onder druk zetten voor Mikael

DEN HAAG (ANP) - Burgerbeweging DeGoedeZaak start vrijdag een mailactie gericht aan Pieter Omtzigt en zijn NSC-fractie om de druk in de zaak rondom Mikael op te voeren. De beweging roept mensen op te mailen om "oog te hebben voor de menselijke maat".

De 11-jarige Mikael is in Nederland geboren. Zijn moeder en hij kregen in juli van de Raad van State te horen dat ze naar Armenië worden uitgezet nadat aanvragen voor een verblijfsvergunning waren afgewezen. Er lopen meerdere acties om het tweetal alsnog in Nederland te houden. Zo werd een petitie van DeGoedeZaak meer dan 88.000 keer ondertekend.

"De zaak van Mikael en zijn moeder staat symbool voor hoe de overheid omgaat met gewortelde kinderen. In de rechtsstaat waar Pieter Omtzigt zich in verkiezingstijd hard voor maakt, hoort het belang van de burger centraal te staan en hanteren we een menselijke maat. Dat is ook nu zijn belofte geweest bij de start van het kabinet. Daarom roepen wij hem op te pleiten voor een verblijfsvergunning voor Mikael en zijn moeder", aldus Jurjen van den Bergh, directeur van DeGoedeZaak.

Deze week riepen de fractievoorzitters van alle linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer via een brief in de Volkskrant asielminister Marjolein Faber al op om Mikael niet uit te zetten. Ze schreven dat er geen wet is die het kabinet tegenhoudt Mikael te laten blijven.