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Broers Tate noemen uitleveringsverzoek VK 'politiek gemotiveerd'

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 9:24
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MIAMI (ANP/AFP) - De broers Andrew en Tristan Tate noemen het Britse verzoek om hun uitlevering "politiek gemotiveerd". Dat zei hun advocaat Joseph McBride tijdens een zitting in Miami, waar de broers zich verzetten tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk.
Volgens McBride zijn de broers onschuldig en hebben zij geen van de strafbare feiten gepleegd waarvan zij worden verdacht. "Ze mogen niet worden uitgeleverd voor misdrijven die ze niet hebben gepleegd", zei de advocaat.
De broers werden zaterdag aangehouden in de Amerikaanse staat Florida op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld.
Meerdere strafzaken
Wanneer de Amerikaanse rechter beslist over het uitleveringsverzoek, is nog niet bekend.
Andrew Tate is een voormalig kickbokser en influencer die miljoenen volgers heeft op sociale media. Hij en zijn broer Tristan liggen al langer onder vuur vanwege meerdere strafzaken in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Roemenië.
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