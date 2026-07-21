Claimstichting bezorgd dat Babboe bewijs weghaalt rond overname

UTRECHT (ANP) - Een belangenbehartiger van bakfietseigenaren is bezorgd dat het moederbedrijf van Babboe, Accell, de voorgenomen massaclaim tegen het merk hindert. De Stichting Veilige Bakfiets heeft advocaten van Babboe verzocht al het bewijsmateriaal in de procedure voorlopig te bewaren en geen activa weg te halen uit het bedrijf.

De stichting kondigde eerder aan een claimzaak te starten. Duizenden bakfietseigenaren die schade hebben geleden door de ondeugdelijke en onveilige fietsen van Babboe hopen zo een schadevergoeding te krijgen.

Accell moest in 2024 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stoppen met de verkoop van Babboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Afgelopen april meldde Accell dat de fietsen weer op de markt komen.

Veiligheidswaarschuwing

Onlangs werd bekend dat Dutech Holdings, een bedrijf uit Singapore, Accell wil overnemen. "De overname mag er niet toe leiden dat gedupeerde bakfietseigenaren hun rechtmatige schadevergoeding mislopen", aldus de stichting.

De stichting wil dat Accell en Babboe binnen twee weken bevestigen dat zij alle relevante gegevens bewaren. Het gaat onder meer om informatie over verkochte Babboe-bakfietsen en het contact met gedupeerden na de veiligheidswaarschuwing van 2024. Ook wil de stichting de bevestiging dat geen activa aan het bedrijf worden onttrokken voordat een oplossing voor de compensatie van gedupeerden is gevonden.

Schadevergoedingsprocedure

De stichting wil met Babboe en Dutech in gesprek om er samen uit te komen. Eerdere pogingen met Babboe zouden niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. De belangenbehartiger stelt daarom "op korte termijn" de collectieve schadevergoedingsprocedure door te zetten.

Accell is gevraagd om een reactie.