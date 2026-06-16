Bron: G7 is akkoord over nieuwe energiesancties tegen Rusland

ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/AFP/RTR) - De landen van de G7 zijn het eens geworden over nieuwe energiesancties tegen Rusland, meldt een Franse diplomatieke bron aan persbureaus Reuters en AFP. Zo willen ze de druk op het land opvoeren. De wereldleiders van de G7 zijn bijeengekomen in het Franse Évian-les-Bains.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt aan Reuters dat er sancties zijn besproken tegen de energiesector, het bankwezen en de militaire sector van Rusland. Hij had een korte ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Trump noemde het een "erg goed" gesprek en zei dat Rusland een vredesdeal met Oekraïne moet sluiten.

Canada kondigde dinsdag tijdens een persconferentie met Zelensky al aanvullende sancties tegen Rusland aan. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die het land gebruikt om sancties te omzeilen. Enkele uren eerder kwam het Verenigd Koninkrijk ook met sancties hiervoor.